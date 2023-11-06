



Мэтью Перри похоронен на частной церемонии, сообщают американские СМИ

По сообщениям американских СМИ, актер Мэтью Перри был похоронен на кладбище в Лос-Анджелесе в пятницу, похороны были частными.



Вместе с семьей Перри на похоронах присутствовали все пять его коллег по сериалу "Друзья".



Похороны на кладбище Forest Lawn, расположенном рядом со студией Warner Bros, продолжались два часа.



Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе в минувшие выходные. Ему было 54 года



Причина смерти не была подтверждена. Вскрытие не дало результатов, и власти ожидают результатов токсикологических тестов.



