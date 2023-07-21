



Мэтт Дэймон назвал поцелуи со Скарлетт Йоханссон “адом”

Мэтт Дэймон вспомнил, как однажды ему пришлось целовать Скарлетт Йоханссон для сцены, которая оказалась менее приятной, чем он ожидал.



52-летний актер в 2011 году снимался с Йоханссон в комедии “Мы купили зоопарк” о человеке, который покупает ветхий зоопарк после смерти своей жены.



Дэймон рассказал историю о поцелуе с актрисой во время съемок фильма, пошутив, что целовать ее было “адом”.



“Можете себе представить, как это было ужасно для меня?” – рассказал актер. “Мы пошли на обед, так как подумали, что съемка на сегодня окончена. Она съела бургер с луком, но оказалось, что еще нужно снять кадр поцелуя”.



По его словам, Дэймон до конца съемки высмеивал Йоханссон за “луковое” дыхание.



В недавнем интервью актер рассказал об обещании, которое он дал своей жене во время семейной терапии.