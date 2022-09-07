



Методики заработка Bitcoin

Для миллионов пользователей по всему миру Bitcoin и альтернативные криптовалюты остаются желанным активом для инвестирования, трейдинга или обмена на фиатные аналоги. Еще больше подогревает интерес аудитории тот факт, что Bitcoin можно «добывать», причем различными способами.



Внимание! Криптовалюты – это сегмент с сильной волатильностью курсов, высоким уровнем инвестиционных рисков и обилием сомнительных проектов. Трезво оценивайте свои финансовые возможности и рентабельность выбранного направления, а также не рискуйте теми средствами, которые вы не можете позволить себе потерять.



Классический майнинг



Традиционной считается добыча криптовалют с помощью собственного оборудования, «ригов» и «асиков». Выбирая традиционный метод добычи, стоит учитывать рентабельность мероприятия с учетом стоимости электроэнергии, ресурсы на обслуживание «фермы» и актуальности оборудования. Кроме того, вложения в майнинг на начальном этапе могут быть очень серьезными.



Облачный майнинг



По понятным причинам традиционный метод добычи «крипты» подходит не для всех, и не в каждой ситуации. Если у вас нет помещения для размещения фермы, как нет доступа к дешевой электроэнергии, альтернативой станет облачный майнинг с арендой дистанционно размещенного оборудования (или части его мощностей). Среди преимуществ данного подхода стоит отметить отсутствие необходимости следить за работоспособностью «железа», но за ресурсы вам нужно будет платить арендную плату.

Данный формат популярен у тех, кто ищет, как заработать биткоин в Украине, так как облачный майнинг, по сути, не привязан к конкретному месту.



Биткоин за действия



Есть ряд ресурсов и сервисов, которые платят своим пользователям криптовалютой за совершение определенных действий – от просмотра рекламы и ввода «капчи» до выполнения рутинной работы.



Несмотря на то, что заниматься такими задачами можно без вложений, рентабельность у добычи биткоина таким методом очень низкая. Заранее решите, сколько времени и сил вам придется потратить, чтобы заработать хотя бы небольшую сумму для вывода.



Инвестиционные сервисы



С особой осторожностью относитесь к предложениям быстро заработать биткоин в обмен на инвестиции реальными деньгами. К сожалению, в большинстве случаев высокую доходность в крипте или реальных валютах обещают мошенники и всевозможные «пирамиды».

Вы также можете вкладывать финансы в альткоины или монеты различных проектов, чтобы заработать, когда они вырастут в цене. Однако стоит помнить о высоком уровне риска таких вложений, как и том, что подавляющее большинство криптовалют и токенов являются бесперспективными.

