



Метод военного сна: Как заснуть за две минуты

Техника “военного сна” набирает популярность в TikTok. Тренер по фитнесу Джастин Агустин рассказал своим 1,7 миллионам подписчиков, что метод эффективен на 96% при наличии практики. Способ “засыпания за две минуты” был разработан в армии США, чтобы легко погружаться в сон в любое время. Тренер по фитнесу на видео показал, как это делать. Ролик собрал более 7,2 миллионов просмотров.



Агустин утверждает, что требуется шесть недель практики, чтобы овладеть этим навыком. Техника впервые описана в 1981 году в книге “Расслабься и побеждай: результаты чемпионата”, написанной американским тренером по легкой атлетике Ллойдом Бадом Винтером с целью уменьшения спортивных травм и улучшения спортивных результатов.



Итак, метод военного сна:

Расслабьте мышцы лица. Закройте глаза. Дышите медленно и глубоко. Затем медленно расслабьте все мышцы лица – начните с мышц лба и двигайтесь вниз. Расслабьте челюсть, щеки, рот, язык. В том числе глаза – “отпустите” их. Опустите плечи и руки. Отпустите любое напряжение. Расслабьте шею и трапеции, почувствуйте, как проваливаетесь в кровать. Затем начните с верхней части правой руки и медленно расслабьте бицепсы, предплечья и кисти. Повторите с другой стороны. Продолжайте дышать медленно и глубоко. Выдохните и расслабьте грудь, сохраняя расслабленными плечи и руки. Расслабьте ноги. Начните с правого бедра. Затем проделайте то же самое с икрой, лодыжкой и стопой. Повторите все то же самое с левой ногой. Очистите свой разум. Попробуйте удержать в голове какой-либо образ. Выберите что-нибудь расслабляющее. Если это не сработает, попробуйте повторять слова “Не думай” в течение 10 секунд. Это должно помочь вам отвлечься от мыслей, которые мешают вам уснуть.

Тренер обещает своим последователям, что если они будут “практиковать это каждую ночь в течение шести недель”, то смогут заснуть в течение “двух минут после того, как закрыли глаза”. Подписчики, проверившие технику на своем опыте, довольны результатом и благодарят Агустина за эффективную методику.