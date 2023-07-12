



Метеорологи бьют тревогу: в Европе ожидается новый температурный рекорд



На этой неделе в Европе может побить установлен очередной температурный рекорд.



По словам метеорологов, экстремальную волну тепла принес антициклон из Сахары, получивший название "Цербер".



Ожидается, что пик жары придется на среду, 12 июля, при чем, больше всего пострадают острова Сицилия и Сардиния в Средиземном море.



По прогнозам, в Италии столбик термометра поднимется выше 40 градусов, а на островах - до 48.



"Мы знаем, что температура будет выше 40 C° или 45 C°. Может быть установлен температурный рекорд. В любом случае, температура будет очень высокой", - предупредил президент Итальянского метеорологического общества Лука Меркалли сказал.



