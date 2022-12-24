



Meta выплатит рекордную сумму за распространение данных пользователей

Компания Meta согласна выплатить $725 млн по коллективному иску, связанному со скандалом с участием фирмы Cambridge Analytica, который произошел четыре года назад.



Об этом сообщает CNBC.



Этот иск рассматривался в окружном суде штата Калифорния. Соответствующая сумма стала рекордной в истории дел о нарушении конфиденциальности и разглашении данных.



"Мы стремились разрешить ситуацию в наилучших интересах нашего сообщества и акционеров. За последние три года мы реформировали свой подход к конфиденциальности и внедрили комплексную программу защиты личных данных", - сказано в заявлении Meta.



Речь идет о скандале за 2018 год, когда стало известно, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica через приложение собирала данные пользователей.

