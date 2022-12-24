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Meta выплатит рекордную сумму за распространение данных пользователей
24.12.2022 08:24 Mignews.com

Meta выплатит рекордную сумму за распространение данных пользователей

Компания Meta согласна выплатить $725 млн по коллективному иску, связанному со скандалом с участием фирмы Cambridge Analytica, который произошел четыре года назад.

Об этом сообщает CNBC.

Этот иск рассматривался в окружном суде штата Калифорния.  Соответствующая сумма стала рекордной в истории дел о нарушении конфиденциальности и разглашении данных.

"Мы стремились разрешить ситуацию в наилучших интересах нашего сообщества и акционеров. За последние три года мы реформировали свой подход к конфиденциальности и внедрили комплексную программу защиты личных данных", - сказано в заявлении Meta.

Речь идет о скандале за 2018 год, когда стало известно, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica через приложение собирала данные пользователей.  
 

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