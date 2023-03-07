



Гигантская волна увольнений в Meta

Meta Platforms Inc. , которой принадлежат Facebook и Instagram, планирует новую волну увольнений. Компания сократит тысячи сотрудников уже на этой неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.



Крупнейшая в мире социальная сеть сократит больше рабочих мест в попытке стать более эффективной организацией. Ранее Meta сократила 11 000 рабочих, что стало первым крупным увольнением сотрудников компании.



Неизбежный этап сокращений обусловлен финансовыми целями и не связан с “выравниванием”, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными при обсуждении внутренних дел. Meta, которая столкнулась с замедлением доходов от рекламы и сместила акцент на платформу виртуальной реальности, называемую метавселенной, просила директоров и вице-президентов составить списки сотрудников, которых можно уволить. Представитель Meta отказался комментировать планы в понедельник.



По словам людей, этот этап увольнений может быть завершен на следующей неделе. Те, кто работает над планом, надеются подготовить его до того, как генеральный директор Марк Цукерберг уйдет в отпуск по уходу за своим третьим ребенком, сказал источник.



Ноябрьские сокращения стали неожиданностью, и работники Meta ждали еще одного этапа увольнений. По словам источников, Цукерберг назвал 2023 год для Meta “годом эффективности”, и компания доводит эту тему до сведения сотрудников во время обзоров производительности, которые были завершены на прошлой неделе.



