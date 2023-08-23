



Meta обвинили в нарушении прав конфиденциальности

Норвежский регулятор заявил в суде, что материнская компания Facebook – Meta Platforms – нарушает европейские правила конфиденциальности данных.



Об этом сообщает агентство Reuters.



Meta оштрафована на 1 млн крон в день с 14 августа за нарушение конфиденциальности пользователей путем сбора данных пользователей и использования их для таргетирования рекламы.



Владелец Facebook и Instagram требует временного запрета на приказ, налагающий ежедневный штраф в течение следующих трех месяцев.



Юрист, представляющий регулятор Datatilsynet, заявила, что штраф действует, поскольку Meta не придерживается Европейского общего регламента защиты данных (GDPR).



Meta сообщила суду во вторник, что уже обязалась запрашивать согласие пользователей и что регулятор использовал "ускоренный процесс", который был не нужен и не дал компании достаточно времени для ответа.



Datatilsynet заявляет, что непонятно, когда и как Meta будет запрашивать согласие пользователей, и что в это время права пользователей нарушаются.



Кроме этого, Datatilsynet может сделать штраф постоянным, передав свое решение Европейскому совету по защите данных, имеющему на это полномочия, если согласится с решением норвежского регулятора. Это также может расширить территориальную сферу решения на остальную Европу.



Агентство напоминает, что Норвегия не член Европейского Союза, но является частью единого европейского рынка.

