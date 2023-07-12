



Meta нетолерантна: “Талибан” поддерживает Twitter против Threads

Один из лидеров Талибана официально заявил, что предпочитает Twitter, потому что у него есть несколько привилегий. Об этом пишет Vice.



Анас Хаккани, идейный лидер “Талибана”, имеющий родственные связи с руководством террористической организации, написал, что Twitter "имеет два важных преимущества над другими социальными сетями". Первая из них – это свобода слова. Вторая – публичный характер и доверие к платформе.

“У Twitter нет политики нетерпимости, как у Meta. Другие платформы не могут его заменить”, – сказал Хаккани в твите на своей странице.



Изменения Маска о верификации и ослаблении политики модерации привели к тому, что многие эксперты, рекламодатели и обычные пользователи покинули платформу на фоне роста количества языка ненависти, расизма и пропаганды. Два чиновника “Талибана” приобрели “синие галочки” верификации после того, как Маск начал их продавать в январе. Теперь они подтвержденные пользователи, публикации которых система автоматически продвигает в лентах новостей.



Хаккани утверждает, что наибольшая привлекательность Twitter – “мягкая политика модерации”. “Талибан” активно использует социальные сети для продвижения своих идей. Meta (Facebook, Instagram, Threads) и ByteDance (TikTok) считают “Талибан” террористической организацией и запрещают им размещать публикации.



Арам Шабанян, OSINT-менеджер в New Lines Institute считает, что Маск "представляет беззаконное общество, управляемое прибылью, где деньги относятся выше здравого смысла”.

