Meta нетолерантна: “Талибан” поддерживает Twitter против Threads

Один из лидеров Талибана официально заявил, что предпочитает Twitter, потому что у него есть несколько привилегий. Об этом пишет Vice.



Анас Хаккани, идейный лидер “Талибана”, имеющий родственные связи с руководством террористической организации, написал, что Twitter "имеет два важных преимущества над другими социальными сетями". Первая из них – это свобода слова. Вторая – публичный характер и доверие к платформе.

“У Twitter нет политики нетерпимости, как у Meta. Другие платформы не могут его заменить”, – сказал Хаккани в твите на своей странице.



Изменения Маска о верификации и ослаблении политики модерации привели к тому, что многие эксперты, рекламодатели и обычные пользователи покинули платформу на фоне роста количества языка ненависти, расизма и пропаганды. Два чиновника “Талибана” приобрели “синие галочки” верификации после того, как Маск начал их продавать в январе. Теперь они подтвержденные пользователи, публикации которых система автоматически продвигает в лентах новостей.



Хаккани утверждает, что наибольшая привлекательность Twitter – “мягкая политика модерации”. “Талибан” активно использует социальные сети для продвижения своих идей. Meta (Facebook, Instagram, Threads) и ByteDance (TikTok) считают “Талибан” террористической организацией и запрещают им размещать публикации.



Арам Шабанян, OSINT-менеджер в New Lines Institute считает, что Маск "представляет беззаконное общество, управляемое прибылью, где деньги относятся выше здравого смысла”.



Twitter has two important advantages over other social media platforms.

The first privilege is the freedom of speech. The second privilege is the public nature & credibility of Twitter. Twitter doesn't have an intolerant policy like Meta. Other platforms cannot replace it. pic.twitter.com/oYQTI3hgfI