



Meta начала работу над децентрализованной соцсетью похожей на Twitter

Meta подтвердила слухи о работе над децентрализованной соцсетью для обмена текстовыми сообщениями, но не уточнила, когда планирует ее представить.



Кодовое название проекта — P92, пока соцсеть находится в стадии разработки. В приложение можно будет зайти с помощью учётных данных Instagram-профиля. Сервис будет поддерживать протокол ActivityPub, такой же использует Mastodon.



Проектом руководит глава Instagram Адам Моссери. Компания подключила юридический отдел для изучения возможных проблем с конфиденциальностью приложения.



Децентрализованная платформа для общения Mastodon привлекла полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter в ноябре 2022 года. За два месяца количество её пользователей выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. В декабре основатель сервиса Евгений Рочко сообщил, что отказал пяти крупным инвесторам, чтобы сервис оставался независимым.