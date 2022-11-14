



Место, которое нравится

Ресторанный ландшафт Тель-Авива разнообразен до крайности. Не найти в нем место по душе практически невозможно. Те, кто приезжают сюда впервые, или долго здесь не были, с удивлением оглядываются и стараются понять, за столик какого заведения сесть. Какому кафе отдать предпочтение. В какой бар заглянуть. В каком ресторане поужинать с видом на море.



Поскольку в Израиль приезжает все больше людей не только отдыхать, но и жить, все они стремятся найти «свои» места. Рестораны, где им вкуснее всего, приятнее, куда хочется прийти самим, пригласить друзей, посидеть одному или в компании, где всегда хорошо. Небольшие, но важные «места силы», которые стабильно дарят только положительные эмоции.



Для начала надо определиться – какую кухню вы предпочитаете, и какая атмосфера вам ближе. Самое распространенное меню, что логично, здесь условно

средиземноморское. Почему условно, если город стоит ровно на берегу Средиземного моря? Потому что вариации кухни, основанной на локальных продуктах, в том числе и дарах моря, здесь бесконечны. Работать с рыбой, крабами, мидиями, креветками, осьминогами и кальмарами в Тель-Авиве любят и умеют. Здесь это просто – рыбный рынок рядом, все свежее, местное.



В меню ресторанов Villa Mare и Villa Mare TLV есть дары моря и мясо, рыба и овощи, разнообразие закусок и салатов, пасты и ризотто. Такую концепцию

средиземноморского стиля и европейской изысканности сформировало как расположение – первый Villa Mare находится прямо на пляже в Бат-Яме, а второй – на самом берегу моря, на знаменитой тель-авивской набережной, так и запросы гостей, а также характер основателей.







Отдельным удовольствием для приехавших как недавно, так и давно, станет недавно созданное в ресторане меню из детства: нежнейшие вареники и пельмени ручной лепки, борщ и селедочка с картофелем и, конечно, фирменный «Наполеон».



Первым открылся Villa Mare на пляже, и тут же стал одним из любимых мест для завтраков, обедов и ужинов под плеск волн и вид бескрайнего моря.











Второй ресторан, Villa Mare TLV, открылся совсем недавно, и его веранда с видом на закат уже не знает простоя – все хотят увидеть заход солнца в синее-синее море с коктейлем или бокалом холодного белого вина. Кстати, коктейли и винная карта здесь особенные, составленные с любовью и на любой вкус. А что музыка? Музыка здесь приятная, тихая и не мешает душевным разговорам.



Помимо завтрака, обеда или ужина в одном из ресторанов Villa Mare, есть великолепная возможность заказать торжество практически любого уровня, в любое время дня. В зависимости от времени года можно выбрать, пройдет ваше мероприятие в кондиционированном помещении или прямо на открытой веранде, под шум волн и приятную музыку.







Так что давайте знакомиться! Приходите на ланч, обед или перекус после прогулки на море, ужинать вдвоем или компанией, отмечать праздники и памятные даты – Villa Mare Бат Ям и Villa Mare TLV умеют и любят делать любые форматы и ждут гостей всегда.



Villa Mare TLV, Герберт Самуэль, 88, Тель-Авив. Тел.: 074-7725322

Villa Mare Бат Ям, Бен-Гурион, 69, Бат Ям. Тел.: 03-9222958



*На правах рекламы