



Местный Хатико: в Ялте умер пес, ждавший умершего хозяина 12 лет

В Ялте скончался местный Хатико, пес по кличке Мухтар, который ждал своего погибшего хозяина 12 лет.



По данным паблика "Подслушано Ялта", он был местной знаменитостью.



Мухтар искал своего хозяина, который работал на пляже спасателем, до самой смерти.



Преданного пса знали все местные жители и приезжие, которые посещали город еще до оккупации Крыма.



Пророссийские "власти" города, объявив, что это большая утрата, сообщили о планах установить памятник Мухтару.