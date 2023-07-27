



Месть за пони: Урсула фон дер Ляйен выступила за отстрел волков в Европе

В сентябре 2022 года в деревне Бургдорфер Хольц недалеко от Ганновера волк задрал любимого пони главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли.



Убитое животное было обнаружено утром прямо в конюшне. По словам политика, для нее, мужа и их семерых детей это стало "ужасным ударом".



В Мюнхене фон дер Ляйен высказалась за то, чтобы снизить охранный статус волков по всей Европе и разрешить их отстрел.



"Правильно, что исчезающие виды должны быть защищены. Но если в определенных районах этот вид больше не находится под угрозой исчезновения, мы должны действовать по-другому, в том числе с волком. Например, охотиться на него", - заявила глава ЕК.



Вместе с тем, обозреватель BILD Ханс-Йорг Фелевальд считает, что такая позиция фон дер Ляйен может быть "местью за любимого пони" и "возмездием".



"Пришло время пустить кровожадных волков на меховые воротники!", - иронизирует журналист.