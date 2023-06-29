



Месси сыграл самого себя в аргентинском сериале

Аргентинский нападающий Лионель Месси сыграл самого себя в сериале Los Protectores (The Protectors). Об этом пишет ESPN.



Лионель Месси играет себя как игрока своей бывшей команды “Пари Сен-Жермен”. Однако, его показывают только в пятиминутной сцене.



Сериал рассказывает о трех футбольных агентах, которые почти обанкротились, но решили объединить усилия, когда появляется футбольная звезда. Снимали сериал в Париже.



Лионель Месси – один из лучших футболистов мира. В 2022 году в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира. Также Месси семь раз получал "Золотой мяч" как лучший футболист года.