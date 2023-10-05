



Мешает рыбачить: На Пугачеву и Орбакайте подали в суд

Хотя сама Алла Борисовна уже давно не живет в том доме, многим не дает покоя судьба участка. Бизнесмен из Саратова требует снести причал, который построила Пугачева. Трехэтажный особняк в Солнечногорске всегда занимал особое место в сердце Аллы Борисовны. Она любила проводить там время и в одиночестве, и в компании друзей. Артистка арендовала часть берега Истры, где построила личный причал. Именно он не дает покоя другим местным жителям.



Стало известно, что на Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подали в суд с требованием обеспечить доступ к береговой полосе водного объекта и снести сооружения. Как сообщает Агентство городских новостей “Москва”, ссылаясь на помощника председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерину Белоусову, в суде уже лежит иск Анатолия Рыськова.



“Истец просит обязать обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам”, – говорится в иске.



В деле участвует и третье лицо – комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Суд принял иск к производству и назначил заседание на 31 октября. Правда, вряд ли на нем появятся звезды. А Орбакайте, которая недавно вернулась в Москву, скорее всего отправит в суд своих представителей.



Агентство “Москва” пообщалось с источником, знакомым с ситуацией. Он подтвердил, что Рыськову не дает покоя пирс на дача Аллы Борисовны. Более того, этот же Анатолий ранее подавал иск против Филиппа Киркорова, в деле тоже фигурировал причал. Мужчина заявлял, что береговое сооружение артиста мешало ему рыбачить. Правда, тогда суд отказал истцу в рассмотрении дела.



Напомним, еще несколько месяцев назад на Пугачеву уже подавали в суд из-за дачи на Истре. Дело было в неуплате долга по аренде: за свой участок Алла Борисовна просрочила выплату в 44,5 тысяч рублей плюс пеню – почти 7 тысяч рублей.