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Мэрилин Мэнсон наказан за то, что публично высморкался на оператора
21.09.2023 10:02 Алина Груднева

Мэрилин Мэнсон наказан за то, что публично высморкался на оператора

Одиозный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон оштрафован за то, что во время концерта высморкался и плюнул на женщину-оператора.

По данным газеты ВВС, такое решение принял суд в Нью-Гэмпшире.

Судья назвал инцидент, произошедший еще в 2019 году, "вопиющим". Согласно приговору, музыкант должен будет отбыть наказание в виде 20 часов общественных работ и заплатить около 1400 долларов в виде штрафа за правонарушение.

Исправительные работы Мэнсону разрешили проводить в Калифорнии, которые должны быть завершены не позднее 4 февраля. Также Мэнсону теперь придется уведомлять полицию о любых концертах, запланированных в Нью-Гэмпшире на следующие два года.

"Плюнуть в меня и высморкаться было самым отвратительным поступком, который когда-либо делал человек", - сказала потерпевшая.
 

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