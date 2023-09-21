



Мэрилин Мэнсон наказан за то, что публично высморкался на оператора

Одиозный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон оштрафован за то, что во время концерта высморкался и плюнул на женщину-оператора.



По данным газеты ВВС, такое решение принял суд в Нью-Гэмпшире.



Судья назвал инцидент, произошедший еще в 2019 году, "вопиющим". Согласно приговору, музыкант должен будет отбыть наказание в виде 20 часов общественных работ и заплатить около 1400 долларов в виде штрафа за правонарушение.



Исправительные работы Мэнсону разрешили проводить в Калифорнии, которые должны быть завершены не позднее 4 февраля. Также Мэнсону теперь придется уведомлять полицию о любых концертах, запланированных в Нью-Гэмпшире на следующие два года.



"Плюнуть в меня и высморкаться было самым отвратительным поступком, который когда-либо делал человек", - сказала потерпевшая.

