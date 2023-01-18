Мэрил Стрип примет участие съемках в третьего сезона "Убийства в одном здании"
Об этом сообщила актриса Селена Гомес, рассказавшая в своем инстаграмме о кастинге третьего сезона. Мерил Стрип присоединится к актерскому составу со Стивом Мартином и Мартином Шортом. В продолжении шоу также примет участие Пол Радд, сыгравший эпизодическую роль в финале второго сезона и бывшая звезда "Анатомии страсти" Джесси Уильямс.
Эта роль в сериале станет первой для Стрип с тех пор, как она снялась во втором сезоне сериала HBO "Большая маленькая ложь".
"Убийства в одном здании" – американский комедийный телесериал, созданный Стивом Мартином и Джоном Гофманом. Премьера прошла на Hulu 31 августа 2021 года. Сразу после первого сезона сериал был номинирован на 17 премий Эмми, выиграв три из них.
В 2022 году он провел девять недель в чарте 10 лучших потоковых сериалов Nielsen, набрав за этот период 3,67 миллиарда минут просмотра.