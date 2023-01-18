



Мэрил Стрип примет участие съемках в третьего сезона "Убийства в одном здании"

Об этом сообщила актриса Селена Гомес, рассказавшая в своем инстаграмме о кастинге третьего сезона. Мерил Стрип присоединится к актерскому составу со Стивом Мартином и Мартином Шортом. В продолжении шоу также примет участие Пол Радд, сыгравший эпизодическую роль в финале второго сезона и бывшая звезда "Анатомии страсти" Джесси Уильямс.



Эта роль в сериале станет первой для Стрип с тех пор, как она снялась во втором сезоне сериала HBO "Большая маленькая ложь".

"Убийства в одном здании" – американский комедийный телесериал, созданный Стивом Мартином и Джоном Гофманом. Премьера прошла на Hulu 31 августа 2021 года. Сразу после первого сезона сериал был номинирован на 17 премий Эмми, выиграв три из них.В 2022 году он провел девять недель в чарте 10 лучших потоковых сериалов Nielsen, набрав за этот период 3,67 миллиарда минут просмотра.