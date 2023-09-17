



Мэр Явне угрожает министру энергетики из-за отключения электрочества в городе

Мэр Явне Рой Габай обратился к министру энергетики и инфраструктуры Исраэлю Кацу с просьбой создать "углубленную и срочную" инспекционную комиссию в свете многочисленных сбоев и отключений электроэнергии в городе Явне в последние годы и заявил, что текущие проблемы негативно сказываются на жизни горожан.



Мэр отметил, что жители города и муниципальные учреждения понесли материальный ущерб на миллионы шекелей в результате порчи электроприборов и оборудования. В распоряжении муниципалитета имеется подробный список из сотен обращений жителей, включая переписку с сервисными центрами. Никто из жителей не получил помощи в ответ на их сообщения. В письме приводится длинный список отключений электроэнергии, зафиксированных только за последние два месяца, которым предшествовали десятки отключений электроэнергии за последние несколько лет без предупреждения и без видимых причин.



"Существует серьезная опасность физических и психологических травм. Отключения электроэнергии подвергают опасности жителей, которые подключены к аппаратам жизнеобеспечения и получают критично важное лечение", — предупредил мэр.



Письмо было также направлено генеральному директору Электроэнергетического управления Амиру Шавиту и генеральному директору электрической компании Меиру Шпиглеру и содержало резкую критику в адрес обоих генеральных директоров.



Многочисленные обращения к электроэнергетической компании, как со стороны действующего мэра, так и со стороны предыдущего мэра Цви Гов-Ари, не улучшили ситуацию. Встреча 30 июня с генеральным директором Электрической компании Меиром Шпиглером и директором южного округа Ширли Шарики также не принесла результатов, хотя электрическая компания пообещала немедленно заменить линии электропередачи и улучшить инфраструктуру.



"Зимой мы получили ответы, что причиной неполадок являются ветры и изменившаяся в глобальном масштабе погода и что немедленная замена линий электропередачи приведет к улучшению ситуации. Теперь мы знаем, что даже летом происходят множественные отключения электроэнергии, и город Явне не получает регулярного и разумного электроснабжения и обслуживания. Количество отключений электроэнергии показывает, что проблема не решается", – заявил мэр.



