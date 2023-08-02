



Мэр Реховота "зарубил" общественный транспорт в субботу "с Божьей помощью" - СМИ

Город Реховот был готов присоединиться к программе общественного транспорта Sabbath, но эти планы были сорваны в последний момент, сообщает Walla.



В воскресенье в городской совет Реховота было внесено предложение присоединиться к программе общественного транспорта в субботу, но юрисконсульт муниципалитета исключил это предложение из повестки дня. Ссылаясь на служебную записку, ранее изданную генеральным директором МВД, юрисконсульт муниципалитета заявил, что предложения, влияющие на бюджет муниципалитета, не могут быть внесены в преддверии выборов.



Представители городского совета, которые поддерживают присоединение города к программе общественного транспорта в субботу, заявили, что юрисконсульт вмешался по указанию мэра, который выступает против разрешения общественного транспорта в субботу. Представители городского совета надеялись извлечь выгоду из временного большинства, которое они имели из-за отсутствия большого количества своих коллег для принятия предложения, и только затем изучить расходы и возможное сотрудничество с Нес-Циона, соседним городом, который недавно присоединился к программе общественного транспорта Sabbath. Сотрудничество с Нес-Циона позволило бы автобусам курсировать из Реховота через Нес-Циону в Ришон ле-Цион, а оттуда в Тель-Авив по выходным.



Несмотря на то, что формально инициатива была сорвана на законных основаниях, мэр Реховота Рахамим Малул отправил текст в группу WhatsApp, которая имеет в основном религиозный характер, написав: "Сегодня вечером, с божьей помощью, мне удалось предотвратить удар от городского совета, сняв с повестка дня предложение "Мерец" при поддержке других кандидатов в мэры обеспечить общественный транспорт в субботу. И с Божьей помощью, если вы дадите мне силы и поддержку, чтобы оставаться мэром, я сделаю все, чтобы защитить святость субботы".