



Мэр Гиватаима: Тьма не вернется, в анкетах останутся родитель №1 и №2

Вчера стало известно, что министры правительства получили указание проверить, что в официальных бланках их ведомств "отец" и "мать" будут определяться наряду с "родитель № 1" и "родитель № 2", что было введено при предыдущем правительстве.



Против директивы выступил мэр Гиватаима Рон Коник, который заявил, что при нем такого не произойдет: "Этого не произойдет в Гиватаиме. Тьма не вернется, мы продолжаем то, что начали несколько лет назад: Родитель №1 и Родитель №2".



Политический комментатор Амит Сегал резко ответил Конику и написал ему: "Я не живу в Гиватаиме по грехам своим, но позволительно узнать, почему добавление, рядом с родителем 1 и родителем 2, графы отец и мать - это "мрак"? Неужели нет предела психозу?"