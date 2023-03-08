



Мэр Элада, раздававший сигареты детям: без призов никто бы не пришел



8 марта мэр Элада Исраэль Поруш прокомментировал видеозапись, на которой он был запечатлен вчера вечером раздающим сигареты несовершеннолетним в возрасте 13-15 лет на празднике Пурим.



По версии мэра, речь шла о викторине, призы на которой выдавлись сигаретами.



"К сожалению, не все мальчики - образцовые. Поэтому муниципалитет принимает сотни мальчиков, которые вместо того, чтобы напиться, идут вечеринку для молодежи. Я пришел туда, несколько мальчиков попросили сигарет, я открыл пачку и раздал сигареты", - сказал Поруш в интервью КАН Бет. "Несколько подростков получили сигареты, так теперь вся страна дрожит?".





"Правильно, закон запрещает продажу сигарет (несовершеннолетним)", - продолжил мэр в интервью. "Закон запрещает наркотики, закон запрещает вандализм, закон запрещает вождение в нетрезвом виде. Возможно, там было несколько мальчиков младше 18 лет. Я очень хорошо отношусь к тому, что там было".