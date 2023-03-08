



Мэр Элада раздает сигареты детям

Мэр ультраортодоксального города Элад раздавал сигареты детям во вторник во время гуляний в честь праздника Пурим.



Исраэль Поруш был снят на камеру, когда раздавал сигареты подросткам. Видео было размещено в социальных сетях.



На нем видно, как группа подростков сгрудилась вокруг Поруша, когда он раздавал сигареты, говоря им, что "их хватит на всех".



В телефонном разговоре с корреспондентом канала КАН Поруш (сын министра Меира Поруша) сказал, что на мероприятии, на котором он присутствовал, была викторина, и каждый, кто правильно отвечал, получал сигарету в качестве приза.



Когда его попросили объяснить, почему он раздавал сигареты детям, не достигшим 18 лет, что является незаконным в Израиле, телефонный разговор был прерван.

