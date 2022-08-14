



Мэр Ашдода грозится подать в суд

Муниципалитет Ашдода и экологические ассоциации угрожают судебным иском против Управления электроэнергетики и министерств охраны окружающей среды и энергетики, если они допустят продление часов работы особо загрязняющих агрегатов, производящих электроэнергию на электростанции "Эшколь".



В письме-предупреждении, направленном в службу, указывалось, что заявители не будут стоять в стороне, если будут приняты решения, которые могут нанести вред общественному здоровью в Ашдоде. Заявители требуют проведения процедуры с участием общественности перед принятием любого решения.



"Нет никаких оснований загрязнять окружающую среду и подвергать жителей серьезной опасности и серьезным заболеваниям", — заявил мэр Йехиэль Лесри.



В письме-предупреждении, направленном от имени муниципалитета, Общественного форума по качеству окружающей среды в Ашдоде и ассоциации "Шомери Хабит" через адвокатов Амира Барака и Матана Гарфинкеля министру охраны окружающей среды Тамар Зандберг и министру энергетики Карин Эльхарер, было выдвинуто недвусмысленное требование о немедленном прекращении работы загрязняющих объектов и отказе в выдаче разрешения на расширение их деятельности.

