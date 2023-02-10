



Меня тошнит от этого: Бритни Спирс возмущена сообщениями о попытке вмешательства

В четверг ряд американских таблоидов, в том числе TMZ, People и Page Six, опубликовали отчеты о недавнем вмешательстве. TMZ сослался на “множество источников, непосредственно осведомленных” о ситуации, заявив, что “беспорядочное” поведение Спирс вызвало беспокойство у ее близких. Он также сделал другие заявления относительно приема певицей психоактивных веществ, утверждая, что она принимала “лекарства, которые возбуждают”, но не “лекарства, которые стабилизируют”.



По данным издания, певицу планировали отвезти в арендованный дом в Лос-Анджелесе, где ее ждали ее муж Сэм Асгари, менеджер и медики. Также утверждалось, что Спирс согласилась обратиться к врачу на этой неделе, и прием прошел “хорошо”.



В Instagram Спирс поделилась изображением цитаты, которая гласит: “Состояние благодарности переключит вас на более высокую частоту”. Наряду с этим она опубликовала заголовок, явно ссылающийся на отчеты таблоидов, заявив: “Хватит!”



“Меня тошнит от того, что люди придумывают истории о том, что я чуть не умерла”, – продолжила звезда. “Я имею в виду, что в какой-то момент достаточно !!! Мне, вероятно, придется перестать публиковать посты в Instagram, хотя мне это нравится, но, очевидно, есть много людей, которые не желают мне добра!!!”



“Я, честно говоря, совсем не удивлена. Снова делаю все, что могу!!! Нет, ребята, это не 2007 год, это 2023 год и я делаю свою первую домашнюю лазанью дома!!! Наконец-то у меня в гостиной заработал камин!!! Как говорит мой муж, не верь всему, что читаешь!!! Вся эта любовь возвращается к тебе !!! ” – написала Бритни.

С 2008 по 2021 год, Спирс находилась под принудительной опекой, в рамках которой ее дела и финансы контролировались опекуном. Большую часть этого времени им был отец поп-дивы Джейми Спирс. Опекунство закончилось в результате громкой судебной тяжбы с кампанией общественной поддержки, получившей название движения #FreeBritney.