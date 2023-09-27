



Мемориал нашей памяти и вечной боли

27 сентября 2023 года в Косоуцком (Малачунском) лесу возле небольшого города Сороки близ села Косоуцы (Молдова) состоялось траурное мероприятие, посвященное памяти 6300 евреев, замученных фашистами и их пособниками на этом месте в 1941 году.



На поминальной церемонии присутствовали представители администрации города Сороки, Еврейской Общины Республики Молдова, школьники, студенты и просто неравнодушные люди.



Год назад на этом месте мук и смерти 6300 евреев был построен Мемориал. До этого – лишь деревья Малачунского леса скорбно шумели кронами над безымянной могилой. Здесь не было ни памятника, ни таблички с именами тех тысяч евреев, которые погибли на этом месте, ничего... И только в выдержках из выводов правительственной комиссии СССР от 1947 года значится: в районе Малачунского леса – месте массовых расстрелов евреев – захоронены 6300 человек.







Поэтому возведение Мемориала – важное событие, ведь он поможет сохранить память и историческую правду. Инициатором выступил профессор Григорий Ройтберг, уроженец города Сороки, воспитывавшийся на рассказах о происходивших здесь злодеяниях. Строился Мемориал памяти усилиями самого профессора, а также еврейской общины Молдовы, которая всячески ему в этом помогала.



И вот прошел год с момента открытия Мемориала памяти. Мы обратились к профессору Ройтбергу с просьбой рассказать более детально о том, как все начиналось и воплощалось в жизнь.







- Григорий Ефимович, расскажите, пожалуйста, о создании Мемориала памяти – как появилась идея, как она воплощалась в жизнь?



- До войны на этой территории жили около 300 тысяч евреев. Выжили лишь 50 тысяч. Трагические события в Молдове начались еще до вступления на эту территорию немецких и румынских войск. Тогда по молдавским сёлам пронеслась волна еврейских погромов, которые устраивали местные жители. И эти же местные жители собственноручно убивали своих соседей-евреев, чему есть множество свидетельств. Их описания просто чудовищные.



После начала войны Молдову оккупировали румыны. В августе 1941 года они образовали квазигосударство под названием Транснистрия, куда входили территории нескольких соседних областей – между Днестром и Бугом. Историки отмечают: если немцы уничтожали евреев организованно и тотально в рамках своей чудовищной идеологии, то румынский геноцид был совершенно другим. У них не было четкого плана действий, все было хаотично и бессистемно. За ликвидацию еврейского населения у них отвечали местные власти, и их полномочия были бесконтрольны.



Разрешение злодеяния они получили от самого премьер-министра Румынии, маршала Иона Антонеску. Через несколько дней после вступления Румынии в войну он заявил, что даёт армии полную свободу действий: «Мне безразлично, как мы будем выглядеть в истории – как варвары или нет, – но более благоприятного момента в нашей истории еще не было. Если надо – не думайте, стреляйте из автоматов».



Так румыны и действовали в начале оккупации. Людей расстреливали прямо на улицах и трупы даже не убирали… А Малачунский лес возле города Сороки был как раз одним из мест массовых расстрелов евреев, которых хоронили в безымянных братских могилах, едва присыпав землей…



Что же касается Мемориала памяти… Изначально идею его создания вынашивал мой отец. Дело в том, что многие из убитых были друзьями, родными и близкими отца, и установление памятника на месте массовых расстрелов евреев под Сороками, увековечить их память, для него было очень важным…



Надо сказать, что и сейчас имена большинства расстрелянных в Малачунском лесу евреев остаются неизвестными – историкам пока удалось установили только тысячу имён из более чем 6300, и эти имена указаны на стелах мемориала. Кропотливая работа по идентификации всех погибших ведется и сегодня…



- То есть воплощение воли отца – это для личный долг?



- Безусловно. Мне ещё в детстве рассказывали эти чудовищные истории, и уже тогда быстро сложилось понимание того, что сейчас сформулировано в двух простых словах: "Никогда больше".



Наша задача – рассказать как можно большему числу людей о трагедии Холокоста. Монумент в этом смысле – это еще один повод вспомнить о том, что здесь, на этом месте, в годы войны происходили погромы, циничные и жестокие убийства, издевательства, массовые расстрелы. Тот факт, что весь этот ужас затронул мою семью, позволяет использовать их живые свидетельства в восстановлении полной исторической картины.



- В чем художественный замысел Мемориала памяти?







- Смысл был такой: изобразить вырубленные деревья. Это соотносится с известным выражением из еврейских писаний: "Любой безвременно ушедший человек – это вырванная страница Торы". Погибшие там люди могли дать потомство: детей, внуков, новых лауреатов Нобелевской премии, великих артистов, хороших врачей, добрых и честных людей, которые жили бы на земле Молдовы, но их просто вычеркнули из списка живых. Их и всех их потомков, которые никогда не родились. Это обрубленные деревья, которые не дали почки и ростки. Уничтоженный, вырубленный живой лес судеб. На мой взгляд, очень сильная и важная метафора. Ведь наша задача сейчас – прорастить новые ростки смыслов и гуманистических ценностей. Чтобы наши потомки не забывали уроки истории и использовали их во благо!



Понимаете, в этой всей истории мной, прежде всего, двигало желание еще раз визуализировать тот ужас, вспомнить о тех людях, которые были безвинно убиты, о тех детях, которые закопаны в этом лесу. О тех мужчинах и женщинах, которых убили просто за то, что они евреи. Нет лучшего средства борьбы со злом, кроме постоянного напоминания о том, что однажды оно уже вершилось. Безнаказанно, жестоко и безумно.



Понятно, что мы не можем сказать, нужно ли все это тем людям, которые там захоронены, видят ли они нас. Никто этого не знает. Может быть и видят, может им это надо. Но нам это надо точно. Мы не должны забывать свое прошлое. Мы не должны забывать те страшные события. Мы не должны забывать о том, что если они случились однажды, то их повторение еще возможно. Этой мысли ведь и посвящено знаменитое изречение Царя Соломона: "То, что было давно, есть сейчас, и то, что есть сейчас, будет в дальнейшем, ибо нет ничего нового под Солнцем"…



Особенно важно это в наше время – время, когда мы наблюдаем за тем, как час от часу в интернете набирают популярность теории заговора, отрицающие Холокост…



Да и не только в интернете. В реальной жизни тоже от слов очередного оратора с трибуны волосы дыбом встают! Это, кстати, серьезная проблема – для Молдовы тоже. Тут хоть и принят закон об уголовном преследовании за отрицание Катастрофы, все равно находятся политики, которые пытаются разыграть эту трагическую карту. А в остальном мире? Надо быть начеку и бережно хранить память – и как наш моральный долг перед погибшими, так и для того, чтобы трагедия не повторилась.



Поэтому очень важно, что есть Мемориал – как дань памяти погибшим, и как напоминание и предостережение для грядущих поколений.







Справка:



Ройтберг Григорий Ефимович. Родился 20 августа 1951 в городе Сороки Молдавской ССР, где вырос и окончил школу. Основатель и президент АО "Медицина", академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, практикующий врач, ученый, педагог. Автор новых уникальных способов лечения больных острым крупноочаговым инфарктом миокарда. Основоположник научной школы по метаболическому синдрому, автор более 600 научных работ, в том числе семимонографий.

