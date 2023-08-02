



Меладзе разводится с женой, - росСМИ

Российский певец Валерий Меладзе разводится с женой Альбиной Джанабаевой после 9 лет официального брака. Об этом в комментарии росСМИ сказал продюсер Леонид Дзюник.



По его словам, артист уже давно хочет уйти из семьи, однако Джанабаева его не отпускает. Он говорит, что экс-солистка "ВИА Гры" всегда думала о своем благосостоянии, поэтому разрыв этого брака будет для нее болезненным в материальном плане.



Дзюник говорит, что Джанабаева полностью зависит от Меладзе. И в отличии от Веры Брежневой - супруги Константина Меладзе, у нее нет сольной карьеры. Поэтому дохода и независимости у нее тоже нет.



"У Веры были гастроли и независимо от Меладзе. А Джанабаева - кто она такая? У нее сольная карьера есть или клипы? Просто бывшая солистка "ВИА Гры". И только за счет Валерия держится в этой жизни", - добавил продюсер.



Сами артисты слухи о разводе никак не комментируют.