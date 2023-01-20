



Мексика ввела строгий запрет на курение

Власти Мексики ввели один из самых строгих антитабачных законов в мире, запрещающий курение в общественных местах, в том числе на пляжах и гостиницах, пишет Reuters.



Отмечается, что с 2008 года строгий запрет на курение распространялся только на заведения общественного питания, рабочие места и общественный транспорт. Однако с середины января 2023 года власти популярной пляжной страны расширили действие законодательства и включили в него курорты, гостиницы, пляжи и парки.



По данным издания, нарушителям закона грозят серьезные штрафы. Так, туристы, которые будут замечены курильщиками в общественных местах, могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 300 долларов.



При этом тех, кто откажется платить штраф или погасить сигарету, ждет до 36 часов тюремного заключения. Более того, рестораны, бары и отели, позволяющие посетителям курить у себя, также могут быть оштрафованы на сумму до 46 тысяч долларов.

