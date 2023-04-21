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Мексика наконец продала свой президентский самолет Таджикистану
21.04.2023 21:31 Наталья Богинская

Мексика наконец продала свой президентский самолет Таджикистану

После почти четырех с половиной лет попыток президент Мексики заявил, что наконец-то продал президентский самолет Таджикистану. Об этом пишет АР.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что правительство Таджикистана заплатило за самолет Boeing-787 92 миллиона долларов.

Лопес Обрадор отказался использовать самолет после вступления в должность 1 декабря 2018 года, заявив, что он слишком роскошный. Президент, любящий аскетизм, обычно летает коммерческими рейсами.

Авиалайнер было трудно продать, потому что он рассчитан на 80 человек и имеет полноценный президентский люкс с отдельной ванной. Самолет был куплен за 200 миллионов долларов и использовался предыдущим президентом Энрике Пенья Ньето.

Несмотря на то, что самолет пролетел относительно немного, Мексика очень хотела его продать, потому что затраты на техническое обслуживание делают его дорогой прихотью. 
 

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