



Мексика наконец продала свой президентский самолет Таджикистану

После почти четырех с половиной лет попыток президент Мексики заявил, что наконец-то продал президентский самолет Таджикистану. Об этом пишет АР.



Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что правительство Таджикистана заплатило за самолет Boeing-787 92 миллиона долларов.



Лопес Обрадор отказался использовать самолет после вступления в должность 1 декабря 2018 года, заявив, что он слишком роскошный. Президент, любящий аскетизм, обычно летает коммерческими рейсами.



Авиалайнер было трудно продать, потому что он рассчитан на 80 человек и имеет полноценный президентский люкс с отдельной ванной. Самолет был куплен за 200 миллионов долларов и использовался предыдущим президентом Энрике Пенья Ньето.



Несмотря на то, что самолет пролетел относительно немного, Мексика очень хотела его продать, потому что затраты на техническое обслуживание делают его дорогой прихотью.

