



Мегзит по-датски: Принц Йоаким и принцесса Мари переедут в США

Принц Иоаким и принцесса Дании Мари вместе с детьми переедут в США. Полгода назад королевская семья лишила их детей права на королевские титулы, пишет Daily Mail.



Принц Иоахим, второй сын королевы Маргрете II и принца-консорта Хенрика, занимает шестое место в очереди на датский престол. Переезд связан с тем, что принц Иоахим вступит в должность атташе по вопросам оборонной промышленности Дании в Вашингтоне.



В сентябре прошлого года королева Маргрете II приняла решение лишить его четырех детей Николая, Феликса (дети от первого брака с Александрой Менли) и Хенрика и Афину королевских титулов.



Переезд членов королевской семьи Дании в США перекликается с решением принца Гарри и Меган Маркл уйти с должностей работающих членов британской королевской семьи.



“Я горжусь тем, что все еще имею возможность представлять Данию на международном уровне в сфере безопасности и обороны. Трансатлантическое сотрудничество является высокоприоритетной сферой, и для меня большая честь, что они сочли меня квалифицированным для выполнения этой задачи”, — отметил принц Иоаким.



В прошлом году решение королевы Маргреты лишить детей своего младшего сына титулов принцев и принцессы вызвало ссоры в королевской семье, отмечает издание. Тогда принц Иоаким публично выразил свое разочарование решением матери. А она, в свою очередь, публично извинилась перед ним, однако не изменила своего решения.



Официальной причиной такого решения стало желание позволить детям из королевской семьи жить обычной жизнью и сократить монархию.

