



Мегазвезды Хэтэуэй и Бекхэм стали чуть-чуть украинками (фото)

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" 39-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй и знаменитая дизайнер 48-летняя британская певица Виктория Бекхэм посетили ночное ток-шоу Watch What Happens Live, ведущим которого является Энди Коэн, и в очередной раз продемонстрировали свою солидарность с украинским народом.



Снимками и видео поделилась в своих соцсетях супруга Дэвида Бекхэма. "Ловите меня и @AnneHathaway на #WWHL с @BravoAndy", – написала Виктория Бекхэм.







Во время записи эфира ведущий спросил жену Дэвида Бекхэма, есть ли вероятность того, что группа Spice Girls снова появится вместе на сцене. Однако певица ответила категорическим отказом, добавив, что сейчас очень занята другими делами. Для выхода в свет звезды выбрали стилизованный парный сине-желтый лук в цветах украинского государственного флага. Хэтэуэй продемонстрировала ярко-желтое платье David Koma с открытыми плечами и акцентным декольте, а Бекхэм предпочла шелковое платье бледно-синего цвета от своего бренда, пишет "Фокус".Во время записи эфира ведущий спросил жену Дэвида Бекхэма, есть ли вероятность того, что группа Spice Girls снова появится вместе на сцене. Однако певица ответила категорическим отказом, добавив, что сейчас очень занята другими делами.





"Нейт действительно вел себя как мальчишка, но я бы не хотела, чтобы меня характеризовали по худшему моменту в мои 20 лет, поэтому нет, я не считаю Нейта злодеем", – Тем временем американская актриса ответила на несколько своих вопросов, в том числе о том, считает ли Хэтэуэй злодеем Нейта, парня ее героини в легендарном фильме "Дьявол носит Prada"."Нейт действительно вел себя как мальчишка, но я бы не хотела, чтобы меня характеризовали по худшему моменту в мои 20 лет, поэтому нет, я не считаю Нейта злодеем", – отметила 39-летняя актриса.

Звезда экранов также призналась, что она надеется сняться в продолжении картины "Дневники принцессы".