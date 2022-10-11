



Мегаяхта российского олигарха пришвартована в Гонконге

500-футовая мегаяхта российского миллиардера Алексея Мордашова пришвартовалась в Гонконге .

По данным CNN, самого подсанкционного олигарха в Гонконге не видели.

Это судно — одна из самых больших и дорогих мегаяхт в мире. Оно пришвартовалось в среду в Гонконге из Владивостока.

Мордашов, сталелитейный и горнодобывающий магнат, состояние которого оценивается в 18,7 млрд долларов. Он попал под санкции ЕС в марте и Госдепартамента США в июне.

Олигарх оспорил решение ЕС, заявив о своей невиновности и что "не понимает", почему ЕС наложил санкции на него и его семью.