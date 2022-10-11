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Мегаяхта российского олигарха пришвартована в Гонконге
11.10.2022 06:28 Алина Груднева

Мегаяхта российского олигарха пришвартована в Гонконге

500-футовая мегаяхта российского миллиардера Алексея Мордашова пришвартовалась в Гонконге .

 
По данным CNN, самого подсанкционного олигарха в Гонконге не видели.
 
Это судно — одна из самых больших и дорогих мегаяхт в мире. Оно пришвартовалось в среду в Гонконге из Владивостока.
 
Мордашов, сталелитейный и горнодобывающий магнат, состояние которого оценивается в 18,7 млрд долларов. Он попал под санкции ЕС в марте и Госдепартамента США в июне. 
 
Олигарх оспорил решение ЕС, заявив о своей невиновности и что "не понимает", почему ЕС наложил санкции на него и его семью. 

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