



Меган Маркл заявила о важности прощения

Супруга принца Гарри Меган Маркл дала большое интервью изданию The CUT, в котором рассказала, в том числе, и о своих отношениях с королевской семьей Великобритании.



У Меган Маркл, среди прочего, спросили, считает ли она, что между ней и королевской семьей, а также ее собственной, есть место для прощения.



"Я думаю, что прощать действительно важно. Нужно намного больше энергии, чтобы не прощать. В то же время, требуется много усилий, чтобы простить. Я действительно приложила активные усилия, особенно зная, что могу сказать все, что угодно", - подчеркнула Маркл.



В этом же интервью Меган Маркл намекнула, что вернется в социальные сети.

