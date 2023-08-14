



Меган Маркл вызвала недовольство Чарльза ІІІ своими требованиями

Принц Гарри отправился в Азию на фоне слухов о трудностях в отношениях с женой. Он занят благотворительной деятельностью и принимает участие в спортивных мероприятиях. Меган Маркл в это время осталась в Монтесито с детьми.



По данным инсайдеров, супруга принца занята расчетом своей выгоды в случае развода. Согласно брачному контракту, Меган получит 80 миллионов долларов после развода с Гарри, однако она также хочет сохранить свой титул герцогини Сассекской, что вызвало недовольство у Чарльза III.



Дело в том, что "в случае утраты титула, Меган может потерять и опеку над своим сыном Арчи, поскольку в свидетельстве о его рождении она указана не по имени и фамилии, а как герцогиня Сассекская".



По информации источников, король, узнав о возможном возвращении принца Гарри в Великобританию, уже сообщил ему, что готов простить и вернуть все прежние полномочия и обязанности вместе с финансовой поддержкой.