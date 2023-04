Меган Маркл станет режиссером в Голливуде

Меган Маркл Меган подписала контракт с голливудским агентством WME и теперь герцогиня Сассекская часть их команды.



“Для нас большая честь объявить, что WME теперь представляет Меган, герцогиню Сассекскую во всех областях. Агентство сосредоточится на развитии ее бизнес-проектов в нескольких аспектах агентства и его более широкой экосистемы, включая производство фильмов и телепередач, партнерские отношения с брендами и многое другое”, – заявили в компании.



Однако контракт с WME не означает, что Меган вернется в актерскую профессию, теперь герцогиня будет выступать в роли режиссера, организатора и посла.

Также сообщается, что WME будет сотрудничать с фондом герцогов Сассекских ARCHEWELL. Будет помогать Меган в реализации ее проектов и мнений генеральный директор Endeavor Ари Эмануэль, а также Брэд Слейтер и Джилл Смоллер, которые, как известно, представляют лучшую подругу герцогини Серену Уильямс.



Новость о новом крупном Сассекском проекте стала известна накануне коронации Чарльза III, что, безусловно, привлекло внимание публики и СМИ.



We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq