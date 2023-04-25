



Меган Маркл сменила имидж

Меган Маркл навела на себя критику из-за своего внешнего вида. Об этом сообщает New York Post.



В частности, герцогиня Сассекская предстала в новом образе во время представления своего хорошего друга Мисана Гарримана на конференции TED Talk через две недели после того, как принц Гарри сказал, что на церемонию коронации Чарльза III приедет без жены и детей.



Жена принца Гарри обратилась к гостям мероприятия по видеосвязи, но через экран зрители заметили, что она якобы изменилась и даже стала походить на принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.



Цвет ее волос осветлился и оттеняется рыжеватыми бликами. Также её поклонники предположили, что она сделала процедуру кератинового выпрямления волос.



Кроме того, некоторые пользователи сети предположили, что она сделала подтяжку лица и вставила имплант в подбородок.



Однако никаких официальных комментариев по поводу пластической операции представители Меган Маркл и она сама не давали.



