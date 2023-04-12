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Меган Маркл не приедет на коронацию Чарльза
12.04.2023 20:51 Алина Груднева

Меган Маркл не приедет на коронацию Чарльза

Принц Гарри приедет в Великобританию на коронацию своего отца Чарльза, но его не будет сопровождать супруга Меган Маркл.

Об этом объявил Букингемский дворец.

Уточняется, что Меган останется со своими детьми в США. Согласно официальной причине, Маркл не может отправиться в Великобританию со своим мужем, поскольку церемония попадает на день рождения их сына Арчи.

"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский будет присутствовать на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня останется в Калифорнии вместе с принцем Арчи и принцессой Лилит", - сказано в сообщении.

Герцоги Сассекские были приглашены на церемонию еще в начале марта, но только сейчас дали официальный ответ.

 

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