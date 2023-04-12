



Меган Маркл не приедет на коронацию Чарльза

Принц Гарри приедет в Великобританию на коронацию своего отца Чарльза, но его не будет сопровождать супруга Меган Маркл.



Об этом объявил Букингемский дворец.



Уточняется, что Меган останется со своими детьми в США. Согласно официальной причине, Маркл не может отправиться в Великобританию со своим мужем, поскольку церемония попадает на день рождения их сына Арчи.



"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский будет присутствовать на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня останется в Калифорнии вместе с принцем Арчи и принцессой Лилит", - сказано в сообщении.



Герцоги Сассекские были приглашены на церемонию еще в начале марта, но только сейчас дали официальный ответ.



