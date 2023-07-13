



Меган Маркл может пойти в политику

Дворецкий принцессы Дианы считает, что Меган Маркл может стать политиком, пишет New York Post.



Пол Баррелл заявил, что у герцогини Сассекской есть потенциал баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в будущем.



Он считает, что другие не должны "недооценивать" бывшую актрису, поскольку она "амбициозная".



"Что, если бы она стала губернатором Калифорнии и управляла Голливудом?," — сказал Баррелл.



"Это не так уж и надуманно, потому что они должны продолжать изобретать себя заново, потому что если они этого не сделают, этот бренд исчезнет, бренд Сассекских исчезнет", — добавил бывший дворецкий.