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Меган Маркл может пойти в политику
13.07.2023 01:38 Ирина Демьянова

Меган Маркл может пойти в политику

Дворецкий принцессы Дианы считает, что Меган Маркл может стать политиком, пишет New York Post.

Пол Баррелл заявил, что у герцогини Сассекской есть потенциал баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в будущем.

Он считает, что другие не должны "недооценивать" бывшую актрису, поскольку она "амбициозная".

"Что, если бы она стала губернатором Калифорнии и управляла Голливудом?," — сказал Баррелл.

"Это не так уж и надуманно, потому что они должны продолжать изобретать себя заново, потому что если они этого не сделают, этот бренд исчезнет, бренд Сассекских исчезнет", — добавил бывший дворецкий.

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