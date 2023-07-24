



Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Лос-Анджелес, - СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас живут в огромном особняке в Монтесито, штат Калифорния, но размышляют над переездом в другой город. Об этом пишет Daily Star.



Герцоги Сассекские присматривают себе новое здание в окрестностях Лос-Анджелеса, в частности в Малибу.



"Гарри и Меган рассматривают варианты своего проживания, и Малибу является одним из самых интересных мест. Они тайно посещали этот район несколько раз, гуляли и смотрели, что там есть. Меган знакома с некоторыми районами, поскольку успела побывать там, когда была ребенком. Неизвестно, будут ли они продавать Монтесито или просто добавят к нему место в Малибу. Новый дом может быть недалеко от Беверли-Хиллз. Это разумно, и, конечно, в Малибу тусуются, общаются и заключают сделки большие звезды, продюсеры и руководители студий во время ужинов и пляжных вечеринок", - заявил источник.



Новость о переезде появилась в то время, когда Меган Маркл призывали оставить принца Гарри, чтобы спасти свою карьеру.



Бывшая актриса, похоже, стремится занять себя чем-то другим, особенно после того, как в прошлом месяце было отменено ее соглашение о выпуске подкаста на Spotify.



