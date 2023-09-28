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Меган и Гарри отправились в "мегасекретное" романтическое путешествие
28.09.2023 19:42 Алина Груднева

Меган и Гарри отправились в "мегасекретное" романтическое путешествие

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в "мегасекретное" романтическое путешествие в Португалию.

По данным британского таблоида The Sun, этот красочный курорт они посетили без детей, Арчи и Лилибет.

Парочка решила отдохнуть перед возвращением в США. По слухам, они приняли приглашение принцессы Евгении провести несколько дней в идиллической деревне Мелидеш. 

По данным португальского журнала Nova Gente, свое путешествие Меган и Гарри держали в строгом секрете. 

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