



Меган и Гарри отправились в "мегасекретное" романтическое путешествие

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в "мегасекретное" романтическое путешествие в Португалию.



По данным британского таблоида The Sun, этот красочный курорт они посетили без детей, Арчи и Лилибет.



Парочка решила отдохнуть перед возвращением в США. По слухам, они приняли приглашение принцессы Евгении провести несколько дней в идиллической деревне Мелидеш.



По данным португальского журнала Nova Gente, свое путешествие Меган и Гарри держали в строгом секрете.