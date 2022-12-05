



Меган и Гарри обвинили в “попытке сбить с толку ”Уильяма и Кейт

Королевский эксперт Кинси Шофилд уверена, что принц Гарри и Меган Маркл пытаются “сбить с толку” принца и принцессу Уэльских своим взрывным документальным сериалом.



«Есть люди, которые пытаются решить свои пороблемы прямо сейчас, в частности, Сассексы”, – заявила она.



“Безупречный способ, благодаря которому остаются в теме, действительно достоин восхищения. Я знаю, что здесь, в Штатах, они действительно хотели раздуть скандал”.



Трейлер сериала вышел за несколько дней до поездки Уильяма и Кейт в Америку, первого появления пары после кончины покойной королевы Елизаветы Второй.



Королевская чета провела три дня в Штатах и ​​присутствовала на церемонии вручения премии Earthshot Prize в воскресенье вечером в мюзик-холле MGM в Бостоне.



Кинси похвалила Уилла и Кейт за то, что они продемонстрировали “способность “подняться” над скандалами, омрачившими их визит”