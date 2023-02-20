



Меган Фокс возмутили слухи об измене бойфренда

Звезду Голливуда Меган Фокс возмутили набирающие оборот слухи о том, что она бросила своего жениха из-за того, что он ей изменил.



Из-за поднявшейся вокруг ее союза с музыкантом Machine Gun Kelly шумихи она даже удалила свой аккаунт в Instagram.



Спустя время Меган решила "расставить все точки над i", вернувшись в соцсеть лишь для того, чтобы опубликовать один единственный пост, в котором она опровергла сплетни о том, что к их отношениям могут быть причастны "третьи лица".



"В эти отношения не вмешивались третьи лица любого рода. Это включает, но не ограничивается реальными людьми, DM, ботами Al или демонами-суккубами. Хотя мне очень не хочется лишать вас возможности пускать случайные безосновательные истории, которые были бы гораздо точнее написаны ChatGPT, вам нужно дать этой истории умереть и оставить всех этих невинных людей в покое", – сказала Фокс.



