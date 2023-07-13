Новости » Life Style
Меган Фокс сделала новое тату в пикантном месте
13.07.2023 02:29 Ирина Демьянова

Меган Фокс сделала новое тату в пикантном месте


Американская актриса и модель Меган Фокс перебила на своем теле татуировку, которая была посвящена ее бывшему мужу Брайану Остину Грину. Рисунок на правой стороне внизу живота, изображавший имя Брайана, теперь превратился в черную змею, которая обвивает хвостом цветы.

Соответствующей фотографией поделилась в сторис и на своей странице в Instagram владелица тату-салона SYZYGY Precision Tattooing Джесси.

"Спасибо за доверие, @meganfox. Смогла полностью скрыть старую татуировку под новой змеей и цветами, которые она хотела… Очень благодарна за все возможности, которые занятие татуировками дало мне, и за всех крутых людей, которых я встретила на своем пути", – говорится в подписи к публикации.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru