



Меган Фокс сделала новое тату в пикантном месте



Американская актриса и модель Меган Фокс перебила на своем теле татуировку, которая была посвящена ее бывшему мужу Брайану Остину Грину. Рисунок на правой стороне внизу живота, изображавший имя Брайана, теперь превратился в черную змею, которая обвивает хвостом цветы.



Соответствующей фотографией поделилась в сторис и на своей странице в Instagram владелица тату-салона SYZYGY Precision Tattooing Джесси.



"Спасибо за доверие, @meganfox. Смогла полностью скрыть старую татуировку под новой змеей и цветами, которые она хотела… Очень благодарна за все возможности, которые занятие татуировками дало мне, и за всех крутых людей, которых я встретила на своем пути", – говорится в подписи к публикации.



