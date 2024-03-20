



Меган Фокс откровенно призналась, какие пластические операции перенесла

Популярная актриса Меган Фокс впервые официально рассказала о том, какие пластические операции перенесла и что в себе изменила.



Слухи она развеяла в подкасте Call Her Daddy.



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По словам Меган, она действительно увеличила грудь. Первую операцию она перенесла в 21 год. На повторную пластику она была вынуждена согласится после кормления грудью, поскольку форма перестала ее устраивать.



Фокс также опровергла слухи, что сделала немало пластики лица. По словам знаменитости, комки Биша она не удаляла. Также она не делала подтяжку, хотя "уколы красоты" ботоксом все же делала.



"Я никогда не делала ни одной подтяжки лица, ни одной подтяжки бровей, хотя мне хотелось бы. Я никогда не использовала нити, ведь боюсь, что это будет мешать, когда мне действительно понадобится подтяжка лица", — отметила она.



Меган Фокс не исключает, что ляжет под нож в будущем, поскольку теперь хочет увеличить себе ягодицы.