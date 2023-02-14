



Меган Фокс и Колсон Бейкер совершили последний выход перед расставанием

Оромную армию фанатов звездной пары всколыхнула новость о расставании Меган и Колсона. Известно, что 36-летняя знаменитость удалила свой аккаунт в Instagram. Еще до удаления аккаунта Меган Фокс сделала публикацию, процитировав песню Бейонсе: "Ты можешь почувствовать нечестность по вкусу, она везде в твоем дыхании". Также она показала видео со сожженным письмом.



За несколько дней до этого Меган Фокс и Колсон Бейкер совершили общий выход. Актриса надела длинные брюки черного цвета с вырезами и корсет с глубоким разрезом в зоне декольте и животе. Свой роскошный образ звезда дополнила необычной прической, собрав хвост и выпустив передние пряди волос.



Бойфренд Меган Фокс надел мультипликационный лонгслив, кожаные брюки, меховую панаму и белье от Dolce & Gabbana, которое умышленно выставил напоказ. В таких образах Меган и Колсон пришли на афтерпати Супербоула.

Меган и Колсон начали встречаться в июне 2020 года. Пара познакомилась во время съемок триллера "Полночь в высокой траве". В январе 2022 года на совместном отдыхе Machine Gun Kelly совершил любимому признанию. Летом того же года пара ездила выбирать виллу для проведения свадьбы на озере Комо. После этого любые упоминания об их свадьбе стихли, впрочем, пара продолжила появляться вместе на светских мероприятиях и просто во время прогулок. Пока ни Меган Фокс, ни Колсон Бейкер официально не подтвердили расторжение отношений.