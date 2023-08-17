



"Медовая Коллекция" от Кейтеринга Монье: Новый Взгляд на Рош Ха-Шана

Празднование Рош Ха-Шана, еврейского Нового года, всегда сопровождается богатой традицией и гастрономическим разнообразием. Этот праздник символизирует новое начало, обновление и надежду на благополучие в году, который наступает. И одним из ключевых символов Рош Ха-Шана является мед, который символизирует сладость, долголетие и успех. В этом году, компания Кейтеринг Монье решила взять этот символ и создать уникальную «Медовую Коллекцию» для этого особенного времени.







Компания, которая известна своим высоким качеством и креативным подходом к гастрономическому искусству, представляет новую коллекцию десертов, в которых мед играет главную роль. «Медовая Коллекция» от Кейтеринга Монье — это не только вкусное удовольствие, но и настоящее произведение искусства.



Главной звездой коллекции стал персональный десерт под названием «Мини-укус пчелы». Состоящий из 15 мини-десертов на блюде, «Мини-укус пчелы» — это сочетание слоистого теста, ароматного крема из маскарпоне и ванили, создающее неповторимый вкусовой опыт. А для ценителей более насыщенных вкусов представлен ограниченный выпуск торта «Укус пчелы», который буквально пленит своими вкусами.



Празднование Рош Ха-Шана с «Медовой Коллекцией» от Кейтеринга Монье — это возможность окунуться в мир ярких вкусов, ароматов и традиций, отметить новое начало с вдохновением и радостью, а также вкусить самый настоящий «укус пчелы» среди гастрономических деликатесов.



В меню на Рош Ха-Шана включены: Сладости: Торт «Укус пчелы» | 199 ₪ Торт Кугелхофф | 129 ₪ Медовый торт с глазурью | 75 ₪ Тартлеты Рош Ха-Шана с яблоками (15 штук) | 209 ₪ Мини-крем-мусс в римском стиле с гранатом, карамелью и медом (12 штук) | 189 ₪ Мини-пиньята с медом (60 штук) | 175 ₪ Пресбургер с яблоками | 65 ₪







Создание «Медовой Коллекции» стало для Кейтеринга Монье настоящим творческим вызовом. Ведь это не просто о десертах, это о воссоздании традиционного символа в совершенно новом свете. От момента идеи до реализации прошло множество творческих экспериментов и исследований, чтобы достичь идеального сочетания вкусов и текстур.



Однако «Медовая Коллекция» не ограничивается только десертами. В меню Кейтеринга Монье также представлены разнообразные блюда и салаты, вдохновленные символикой Рош Ха-Шана и богатством вкусов меда. От классических медовых тортов до оригинальных салатов с гранатом и другими свежими ингредиентами — каждое блюдо создано с любовью и уважением к традициям.



«Медовая Коллекция» от Кейтеринга Монье — это не просто набор вкусных блюд. Это праздничная атмосфера, воплощенная в кулинарных шедеврах. От десертов до салатов, каждая деталь продумана до мельчайших нюансов, чтобы создать незабываемый опыт для гостей на этот особенный праздник.







Празднование Рош Ха-Шана с «Медовой Коллекцией» от Кейтеринга Монье — это возможность окунуться в мир ярких вкусов, ароматов и традиций, отметить новое начало с вдохновением и радостью, а также вкусить самый настоящий «укус пчелы» среди гастрономических деликатесов.

В меню на Рош Ха-Шана включены: Сладости: Торт «Укус пчелы» | 199 ₪ Торт Кугелхофф | 129 ₪ Медовый торт с глазурью | 75 ₪ Тартлеты Рош Ха-Шана с яблоками (15 штук) | 209 ₪ Мини-крем-мусс в римском стиле с гранатом, карамелью и медом (12 штук) | 189 ₪ Мини-пиньята с медом (60 штук) | 175 ₪ Пресбургер с яблоками | 65 ₪



Соленые и салаты: Тапас с творожной рикоттой (12 штук) | 225 ₪ Тапас вегетарианский с жаренной долькой лимона (12 штук) | 225 ₪ Блюдо Рош Ха-Шана 2023 с яблоками, гранатом, финиками | 219 ₪ Салат Табуле с гранатом | 189 ₪ Салат с зеленью, ананасами, манго и киви | 175 ₪ Сэндвич с голубой сырной дор Блю и карамелью (12 штук) | 189 ₪ Сэндвич с овсяными хлопьями, сливочным сыром и топпингом из фиников (15 штук) | 149 ₪







Десерты также являются украшением к Рош Ха-Шана, и наряду с произведениями искусства Монье предлагает освежающий и праздничный салат с гранатом и набор впечатляющих украшений, включая свежие цветы.



Набор дизайна «Укус пчелы» | 250 ₪ Подарочный комплект Рош Ха-Шана в перерабатываемой жесткой сумке Монье с растением и угощением | 109 ₪



Все торты и блюда можно заказать через веб-сайт www.munier.co.il с доставкой по всей стране / магазин производства: Йосеф Сапир 7, Ришон ле-Цион. Кошерный сертификат БАДАЦ