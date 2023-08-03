



Медиа-диета стала разнообразнее:Просмотры ТВ сократились до рекордного уровня

По данным вещательного наблюдателя Ofcom, просмотр телевидения в Великобритании за последний год пережило самый резкий спад за всю историю.

Годовой отчет показал, что доля зрителей ТВ снизилась с 83% в 2021 году до 79% в 2022 году.



BBC One по-прежнему имеет самый высокий еженедельный охват среди всех телеканалов – 58%. Но показатель BBC One все равно на 12% ниже, чем в 2017 году, поскольку все больше людей отказываются от телевизора в пользу потоковых онлайн-шоу на других устройствах, таких как ноутбуки, планшеты и смартфоны.



Аналогичное снижение, как показал отчет, наблюдается и в среднем времени просмотров телевизора каждый день – оно сократилось на 12% с двух часов 59 минут в 2021 году до двух часов 38 минут в 2022 году. Впервые зафиксировано “значительное снижение” в среднем ежедневном просмотре телепередач среди “основной” аудитории в возрасте 65 лет и старше. Данные Ofcom показывают, что доля онлайн-пользователей Disney+ старше 64 лет увеличилась с 7% в начале 2022 года до 12% в начале 2023 года, хотя показатели Netflix (43%) и Amazon Prime Video (37%) остались стабильными по сравнению с 2022 годом.



С другой стороны возрастного спектра средний ежедневный просмотр телепередач детьми и молодыми людьми снизился на значительные 73% с 2012 года. Эта аудитория проводит в среднем час в день на платформе TikTok, потребляя короткий контент.



Ofcom считает, что “британская медиа-диета стала более разнообразной и раздробленной, чем когда-либо”.



“Сегодняшняя аудитория имеет “шведский стол из вещания и онлайн-контента на выбор”, конкуренция среди которых больше, чем когда-либо”, – говорят аналитики. “Традиционные вещательные компании наблюдают резкое снижение количества просмотров трансляций, в том числе среди обычно лояльной пожилой аудитории, а мыльные оперы и новостные программы уже не привлекают массовую аудиторию, которая была у них когда-то”.



В отчете отмечается, что с 2014 года количество телепрограмм, собирающих четыре миллиона зрителей и более, сократилось вдвое. Тем не менее, общественные вещатели, такие как BBC, ITV и Channel 4, по-прежнему доминируют в списках самых просматриваемых благодаря освещению “ценных моментов”, таких как четвертьфинал Чемпионата мира Англия – Франция и похороны королевы Елизаветы II.



Также отчет показал, что в 2022 году британские потребители потратили на музыку почти 2 миллиарда фунтов стерлингов, при этом подписки на музыкальные онлайн-сервисы, такие как Spotify и Apple Music, составляют 83% от общей суммы.

