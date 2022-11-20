



Мебельный аутлет БИГ: огромный выбор и моментальная доставка!

Огромный мебельный аутлет в Ришон Ле-Ционе открыт! Большой ассортимент предметов мебели собственного производства, быстрая доставка, цены от производителя, впечатляющее качество.



Когда вы планируете обставить пустую квартиру, добавить в салон раскладной диванчик, заменить потрепанное кресло или купить обеденный стол, что вы себе представляете? Этот мучительный процесс выбора, очереди на доставку, невообразимые цены, особенно сейчас, когда все так подорожало. Есть в Ришон Ле-Ционе магазин, в котором всё иначе:



- огромный ассортимент мебели: диваны, обеденные столы, шкафы, журнальные столики, кресла

- площадь более 2000 кв.м

- более 30 лет опыта работы с разными клиентскими запросами.



Большая часть мебели, которая вы увидите в магазине, производится в Израиле на собственной фабрике. Это непосредственно отражается и на цене, и на скорости доставки. Кроме того, на втором этаже магазина разворачивается масштабный аутлет.



Для тех, кто планирует меблировать комнату или квартиру - это самый подходящий вариант. Всё в одном месте, с быстрой доставкой и ценами напрямую от

производителя.







Угловые салоны, раскладывающийся в двуспальную кровать с местом для хранения. Компактные двухместные кресла, раскладывающиеся в просторную двуспальную кровать. Дизайнерские журнальные столики, выполненные в минималистичном стиле и нежных пастельных тонах.







Можно много говорить о качестве тканей, эргономичности и функциональности, но лучше однажды увидеть, а еще правильнее - попробовать! Вот, лишь несколько моделей, которые являются бестселлерами продаж, наверняка они придутся по душе и вам:



Мягкий, просторный угловой диван в сочном цвете индиго только до конца ноября всего за 2990 шекелей!







Кровать с полностью деревянным каркасом - всего 999 шекелей!







Обеденный стол на 6 человек с противоударным и водостойким покрытием - всего 2900 шек!







И это еще не всё! Спешите в мебельный аутлет БИГ, чтобы до конца ноября успеть обустроить квартиру по самой выгодной цене этой осени!



Мебельный центр БИГ работает уже более 30 лет. Израильтяне, ценящие своё время и заботящиеся о разумных тратах, прекрасно его знают и любят. Где ещё найти такой выбор качественной мебели, вышедшей из местного производства, по разумной цене и так, чтобы не ждать доставку месяцами? Теперь вы тоже знаете - это БИГ. Приходите и убедитесь сами!



Часы работы: воскресенье-четверг 10:00 до 21:00, пятница 9:00 - 15:00, суббота - исход субботы 20:00-23:00

Адрес: Эцель 13, Ришон Ле-Цион

Телефон: 039416815

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