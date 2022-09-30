



Мебель для спальных комнат возглавила рейтинг онлайн продаж



Безусловными лидерами удалённой торговли в мебельном секторе стали кровати российского производства. Именно эти мебельные изделия вызывают наибольший интерес у покупателей, желающих радикально обновить спальное место. Крупные интернет-магазины оперативно сориентировались с учётом такого изменения конъюнктуры и пополнили свои каталоги этой востребованной мебелью. В результате вырос спрос на матрасы отечественных брендов, которые всё чаще заказывают вместе с кроватью.

В настоящий момент мебельное производство в России полностью избавляется от зависимости от импорта. Единственным слабым звеном остаются станки зарубежных производителей, для обслуживания которых требуются соответствующие детали. Однако, в этом вопросе на передний план выходят поставки с китайского рынка, и этот сегмент практически полностью перекрыл потребности в других не менее важных компонентах. Речь идёт, прежде всего, о закупке формальдегидных смол, используемых в процессе изготовления древесностружечных плит. И в этом вопросе сотрудничество с предпринимателями КНР уже решило все проблемы.



Российский покупатель сегодня всё чаще задумывается об обновлении интерьера спальной комнаты. Такое предпочтение связано с длительным отдыхом на карантине, который во многих случаях открыл явные и скрытые недостатки используемых спальных мест. И многие выяснили следующий факт - зачастую сильно поношенный матрас не только портит настроение, но и становится причиной ухудшения самочувствия. А скрипучая кровать и вовсе может стать поводом для развода из-за ухудшения качества интимных отношений.



Поэтому организовать удобное супружеское ложе или комфортную постель для личного употребления желают многие граждане. И в этом им помогает ассортимент специализированных интернет-магазинов, предлагающих фирменные кровати и матрасы со значительной скидкой. Более того, на некоторых сайтах можно заказать оба изделия по индивидуальным размерам. Так что для покупателей с нестандартными запросами сегодня также имеются интересные предложения.



Рост удалённой реализации кроватей и матрасов стал важным фактором для динамичного развития этой рыночной ниши. И что немаловажно – эта эволюция происходит на основе продукции российских фабрик. Импортные изделия этой категории практически исчезли из продажи, что положительно сказалось на продвижении не менее качественных отечественных аналогов.