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MDA проведет донорскую акцию: после столкновений в Тель-Авиве не хватает крови
02.09.2023 18:15 Евгения Маркова

MDA проведет донорскую акцию: после столкновений в Тель-Авиве не хватает крови

Сегодня вечером Маген Давид Адом проводит специальную донорскую акцию в Тель-Авиве в ответ на острую нехватку крови всех типов и трудности с поставкой достаточного количества крови в больницы для переливаний пострадавшим в ходе столкновений эритрейских беженцев.

Только сегодня MDA поставило 218 единиц крови и ее компонентов в больницы, которые оказывали экстренную помощь раненым в столкновениях между группами эритрейцев, в результате которого около 160 человек получили ранения, в том числе 15 из них получили тяжелые ранения.

Людей просят сдать кровь сегодня вечером с 17:30 до 22:30 в вестибюле медицинского центра "Вольфсон" в Холоне или амбулаторном отделении неотложной помощи больницы "Ихилов" в Тель-Авиве.

Одна порция крови может спасти жизни трех человек, нуждающихся в переливании крови.

Те, кто не сможет прийти в специальные пункты сдачи крови сегодня вечером, могут сдать кровь в другое время. Информацию можно найти на сайте MDA.
 

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