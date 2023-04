MDA: на месте теракта в Тель-Авиве идет сбор крови

В субботу, 8 апреля, в MDA призвали небезразличных сдать кровь на месте вчерашнего теракта в Тель-Авиве.



Об этом сообщает пресс-служба Magen David Adom.



По словам представителя MDA Заки Хеллера, причиной соответствующего призыва является дефицит крови в праздничные дни. Прием доноров будет проходить до 21:30.



"Magen David Adom призывает общественность прийти и сделать пожертвование", — сказано в заявлении.

Blood drive happening right now at the site of last night’s terror attack in Tel Aviv.



The blood drive is open until 21:30 this evening. pic.twitter.com/XYciwgwoWf