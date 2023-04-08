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MDA: на месте теракта в Тель-Авиве идет сбор крови
08.04.2023 19:10 Алина Груднева

MDA: на месте теракта в Тель-Авиве идет сбор крови

В субботу, 8 апреля, в MDA призвали небезразличных сдать кровь на месте вчерашнего теракта в Тель-Авиве.

Об этом сообщает пресс-служба Magen David Adom.

По словам представителя MDA Заки Хеллера, причиной соответствующего призыва является дефицит крови в праздничные дни. Прием доноров будет проходить до 21:30.

"Magen David Adom призывает общественность прийти и сделать пожертвование", — сказано в заявлении.

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